Si è spento all’età di 71 anni all’Hospice di Larino, stroncato da un male incurabile, Gino Di Iorio, patron e dirigente della Molisia, una delle più importanti e innovative industrie di bibite e acque minerali, conosciuta non solo in tutta la regione, ma anche al di fuori dei confini molisani. Con Gino Di Iorio se ne va un imprenditore tra i più innovativi e coraggiosi del Molise. Ha fatto conoscere la sua regione in tutto il mondo dando lavoro a tanti giovani.

I funerali si terranno domani a Frosolone. La notizia è stata resa nota dal figlio, Fabio, con un addolorato post su Facebook:

“Caro papà,

Oggi cerco le parole per celebrare il tuo percorso di vita, un viaggio interrotto in maniera così inaspettata. Sei stato un padre e uomo dal cuore generoso aperto verso tutti, un leone tenace sempre pronto a risolvere con forza e determinazione qualsiasi sfida, un imprenditore visionario che ha trasformato l’idea di azienda in un’importante realtà. Sei stato un maestro di vita unico, per me e per tante persone che ti hanno conosciuto, ogni tua lezione rimarrà un tesoro che porterò sempre con me.



E così, mentre ci prepariamo a dirci addio in questo momento così triste, desidero che tu, che hai affrontato una dura battaglia con forza e coraggio, possa trovare sollievo da ogni sofferenza e riposare in pace”.