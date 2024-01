Ancora successi per la giovane attrice molisana Sara Ciocca. In questi giorni è candidata al titolo di attrice rivelazione dell’anno per la rivista Ciak Magazine. Ognuno può votare online e le votazioni si chiuderanno dopodomani, mercoledì 24 gennaio. Sara Ciocca, originaria di Riccia, a soli 15 anni ha già recitato con ruoli importanti in una quindicina di film, sempre accanto a importanti attori italiani. E’ affermata anche nel doppiaggio: ha lavorato in 20 film di registi di fama mondiale come, per citarne uno, Steven Spielberg. Nello scorso mese di agosto ha inoltre ricevuto il premio Giovani Rivelazioni durante la Mostra del Cinema di Venezia.

Il suo ultimo film è “Nina dei lupi”, fantasy-triller nel quale interpreta la protagonista e recita al fianco di Sergio Rubini e Cesare Bocci. In passato è stata diretta tra gli altri da Ferzan Ozpetek, Giovanni Veronesi, i fratelli D’Innocenzo e Alessandro Siani.