A partire dalle prossime ore lo scenario meteo del Molise è destinato a cambiare repentinamente, passando da temperature tutto sommato miti rispetto al periodo, al freddo decisamente invernale. La Protezione civile regionale ha infatti emesso un’allerta ‘gialla’ per neve localizzata prevalentemente nelle aree centro-occidentali. E’ prevista nuvolosità diffusa al mattino associata a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate al di sopra dei 300-500 metri con apporti al suolo fino a localmente moderati. I fenomeni saranno in graduale esaurimento serale con formazione di diffuse gelate notturne. Le temperature saranno in sensibile e marcata diminuzione, i venti forti settentrionali con rinforzi di burrasca e il mare da molto mosso ad agitato.