Decima gara interna stagionale per il Campobasso pronto ad ospitare l’Atletico Ascoli che merita l’appellativo di matricola terribile per le grandi. Oltre alla vittoria in casa del Chieti di due giorni fa, i marchigiani furono bravi a fermare la Sambenedettese e L’Aquila in casa propria. I rossoblu nutrono grande rispetto per i marchigiani e riflettono anche su qualche disattenzione commessa contro il Matese sulla quale Pergolizzi ha posto l’accento. Il lungo viaggio del Campobasso verso il professionismo necessita anche del supporto e della passione del pubblico di fede rossoblu. Domenica c’è ragione di pensare che sarà ancora piu’ numeroso sugli spalti di Selvapiana. Indisponibili Serra e Rasi per infortunio, quest’ultimo vittima di una botta in allenamento la scorsa settimana. Sarà una giornata che potrebbe aggiungere dei contenuti rilevanti per la vetta. Il Campobasso vuole tenersi stretto il piu’ cinque sulle seconde. Due delle tre che inseguono i rossoblu domenica si scontrano cioè Sambenedettese – Avezzano mentre L’Aquila viaggia verso Monterotondo. Visti gli ultimi risultati Chieti – Roma City assomiglia ad una sfida per entrare nel circuito play off, mentre il Senigallia proverà a difendere il quinto posto a Piedimonte Matese. I ragazzi di Urbano, ultimi della classe e condannati al successo, dovranno fare a meno di Ricciardi infortunato e Galesio squalificato. Candidato per l’attacco sarà Daniele Napoletano. Per il resto potrebbe essere un undici simile a quello di Campobasso. Il Notaresco ha il favore del campo contro un Sora che sembra in risalita. Sulla carta pronostico a favore degli abruzzesi che, tuttavia, in casa hanno vinto tre volte su nove.

Termoli – Tivoli ha un valore enorme per i giallorossi che vogliono portare a termine l’operazione sorpasso. I laziali hanno due punti in piu’ del Termoli che al Cannarsa sfodera buone prestazioni ma dove non vince dal lontano ventinove ottobre, 1-0 all’Avezzano. Carnevale intende dare seguito al successo di Monticelli contro l’Atletico Ascoli.

Anche per il Vastogirardi sarà una domenica cruciale. Serve il ritorno al successo contro i marchigiani del Fossombrone. Out il centrocampista Ceccuzzi per problemi alla schiena. Lisi proverà ad essere presente almeno in panchina. Il vice allenatore Bertone sconterà la quarta ed ultima giornata di squalifica, mentre il ds Giglio ha ricevuto un turno di stop dal giudice sportivo. Una tappa fondamentale per gli alto molisani.

Intanto, da registrare l’ingaggio da parte del Sora dell’esterno trequartista Alessandro Marcucci, classe 2005 proveniente dal Pescara ma che aveva iniziato al stagione con la maglia del Matese. Il neo arrivato è a disposizione per la trasferta di Notaresco.