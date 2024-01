Share on Twitter

Diverse le comunità in festa oggi per i 18 anni di Alessio Palumbo. Da Sessano del Molise, dove risiede con la sua famiglia a Pietrabbondante e San Felice del Molise. “Diciotto anni fa abbiamo avuto il dono più prezioso…. Buon compleanno Alessio. Mamma e papà”. Questo il messaggio dei genitori che hanno voluto condividere la gioia per il traguardo raggiunto dal loro amato figlio. Felicitazioni anche dalla nostra redazione.