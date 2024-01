Una montagna di debiti accumulati nel corso degli anni. Più di 16milioni di euro da versare nelle casse dello Stato. Ma quei soldi non sono mai stati pagati.

Anzi, grazie a una serie di artifici, dalle casse societarie erano pure spariti un milione e 400mila euro, più spiccioli. Versati sui conti correnti riconducibili ad un’altra società, creata per l’occasione.

Le indagini condotte dal nucleo di polizia finanziaria di Isernia hanno consentito alla Procura di Campobasso di richiedere il sequestro della somma, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso.

Sull’accaduto non trapelano altri particolari, le indagini, dicono dagli uffici di Viale Elena, sono ancora nella fase preliminare.

Nel mirino degli investigatori un commercialista del capoluogo che è anche l’amministratore unico di questa società e altre tre persone.

Accertamenti bancari, controlli incrociati e una capillare analisi dei documenti acquisiti hanno consentito al nucleo di polizia finanziaria di riannodare i fili di tutte le operazioni di sospetta natura fraudolenta tra le varie società.

Secondo gli investigatori la conseguenza immediata di questo gioco di scatole cinesi sarebbe stata la sottrazione di un importo significativo, per milioni di euro, alle casse dell’Erario da parte di una società ormai svuotata da tutti i beni e dunque impossibilitata a pagare anche parzialmente le imposte evase. Le quattro persone sono indagate per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta, riciclaggio e autoriciclaggio.