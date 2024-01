Con un comunicato ufficiale la Lnd ha trasmesso le comunicazioni della Figc inerenti i provvedimenti della Procura Federale. Ebbene l’ex tecnico del Campobasso Calcio Andrea Mosconi è stato squalificato per un periodo complessivo di 50 giorni per: “aver colpito – citiamo testualmente la sentenza della procura – a seguito di una discussione, il direttore sportivo del Vastogirardi Giuseppe Giglio con un pugno all’altezza del volto”. Oggettivamente letta così, sono anche pochi i 50 giorni di squalifica, il Presidente Federale ha solamente ratificato un accordo che c’era stato tra le parti. Ovvero tra i rappresentanti legali del Vastogirardi e di Mosconi, con questi ultimi che in buona sostanza hanno deciso di accordarsi per evitare sanzioni peggiori. Aggiungiamo, squalifica che il sign. Mosconi trascorrerà serenamente sul divano di casa a libro paga del Campobasso. I fatti, lo ricordiamo, risalgono alla partita di coppa Italia Vastogirardi – Campobasso, giocata al Di Tella lo scorso 3 settembre 2023, al termine del match l’episodio incriminato e riportato nella sentenza della Procura Federale. Cosa aggiungere, santo il giorno in cui Rizzetta ed il suo staff hanno deciso di cambiare strada da Mosconi e dal direttore sportivo De Filippis, una guida tecnica priva di contenuti e che non avrebbe portato alcun risultato. Un lupo senza né testa né coda messo in piedi da Mosconi, sino alla decisione maturata all’indomani di Roma City – Campobasso. Da quel momento il cambio di passo con mister Pergolizzi e una campagna acquisti impostata dal nuovo ds Filipponi.