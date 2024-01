“Registriamo una situazione drammatica per la stagione degli sci a Campitello Matese, oggi piove e le temperature sono in aumento, e secondo le previsioni degli esperti meteo, sarà così per tutta la settimana. E’ una mazzata per l’economia della zona che ci interroga sulla necessità di ripensare alla montagna alla luce del cambiamento climatico”. Così il sindaco della stazione sciistica del Comune di san Massimo Alfonso Leggieri commenta la falsa partenza della stagione nel fine settimana. Sabato e domenica sono stati aperti gli impianti bassi, Lavarelle e il nastro trasportatore, offrendo la possibilità di sciare grazie al potenziamento dell’impianto di innevamento artificiale azionato dopo i 20 centimetri caduti la settimana scorsa, ma già oggi la situazione è cambiata con temperature che sfiorano i 4 gradi e la pioggia che sta sciogliendo il manto battuto.