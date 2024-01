Domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle 9,30, sempre al Bocciodromo Comunale di Campobasso sono in programma le semifinali tra Monforte Campobasso e Madonna delle Grazie Termoli da un lato e Avis Campobasso e Frosolonese dall’altro. Sempre domenica 21 gennaio, a partire dalle 9,30, le semifinali della Coppa Molise femminile tra Avis Campobasso e Riccese da un lato, Monforte Campobasso e La Torre Vinchiaturo dall’altro. Dalle ore 15 le due finalissime. Intanto, scadranno giovedì 18 gennaio le iscrizioni al Trofeo Cristiano Paparella, Individuale Nazionale, organizzato dalla Bocciofila Avis Campobasso. Già 165 gli atleti iscritti per la gara d’apertura del calendario FIB Molise 2024. Per la prima volta, una gara in Molise ha superato le 150 iscritti e il numero degli atleti in gara è destinato ad aumentare fino alla scadenza delle iscrizioni.