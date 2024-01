Bare di persone decedute da un mese, alcune da due, e che ancora non trovano sistemazione nel camposanto cittadino, restando in attesa nella sala mortuaria del cimitero. A segnalarlo sono stati alcuni campobassani che, dicono, oltre al dolore di aver perso persone care, adesso devono fanno i conti anche con l’impossibilità di pregare sulla loro tomba o portare un fiore. “Il problema è che manca il posto per tumularli o seppellirli”, ammette l’assessore comunale al ramo, Giuseppe Amorosa, spiegando però che nel giro di una settimana si dovrebbe trovare una soluzione. L’assessore precisa che è una situazione del tutto eccezionale che, non si comprende bene perché, si è verificata in questo periodo. Queste 7 persone, tante se ne contano al momento nella camera mortuaria del cimitero di Campobasso, troveranno finalmente una collocazione, ma i problemi di spazio del cimitero restano. Palazzo san Giorgio ha infatti predisposto un ampliamento, soprattutto per quanto riguarda il terreno per le sepolture, ma si è ancora alla fase progettuale, ribadisce Amorosa, per cui non sarà possibile vedere i risultati prima di un paio d’anni, perché l’iter burocratico richiede passaggi che non dipendono dal Comune. Per cui, è logico dedurre, che ancora per anni si assisterà a spostamenti dei cari defunti di luogo in luogo, visto che anche per i loculi esistono problemi di spazio. Forse un quest’ottica andrebbe accelerato il progetto del Tempio crematorio chiesto da più parti e soprattutto dall’associazione che si è costituita allo scopo per consentire, a chi lo voglia, di essere cremato. Il progetto è stato già avviato- ricorda l’assessore Amorosa- Ma richiede una variante urbanistica, allo studio, e quindi anche qua, per la realizzazione i tempi non saranno brevi” .