Cielo azzurro e temperatura ideale per gli amanti dello sci che anche oggi, dopo settimane di magra, hanno potuto godere di un vero e proprio spettacolo della natura. A Campitello Matese aperte le piste di Lavarelle e San Nicola per gli appassionati della discesa e il tappeto mobile una delle novità di quest’anno.

Snowbord, slitte e ovviamente sci, sulle piste sono tornati in tanti per trascorrere una domenica tra i monti del Matese imbiancati e splendenti in tutta la loro imponenza. Una cornice che ripropone Campitello come una delle località di richiamo dell’Appennino centro meridionale, che si prepara a offrire anche altre novità.

Stando alle previsioni le temperature dovrebbero risalire di qualche grado, ma con la neve dei cannoni non dovrebbero esserci problemi e per le prossime settimane Campitello è pronta a ospitare gli appassionati. Se le condizioni climatiche saranno favorevoli, sperano gli operatori, almeno fino a Pasqua.