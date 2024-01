Si sono dati appuntamento al convento di Ripalimosani i cittadini ed i sindaci dei nove comuni interessati dal piano di dimensionamento scolastico, approvato dal Consiglio regionale nella sua ultima seduta. Un incontro organizzato per affrontare il tema e per annunciare la presentazione del ricorso, curato dall’avvocato Pino Ruta, per impugnare la delibera consiliare dinanzi al Tar. Un provvedimento che i due consiglieri regionali di centrosinistra, Massimo Romano e Vittorino Facciolla , presenti pure loro all’incontro, hanno definito di prepotenza, che penalizza le aree interne. Il sindaco di Ripalimosani, a nome dei colleghi degli altri otto comuni interessati, ha espresso preoccupazione per le ricadute che l’atto avrà sul tessuto sociale ed economico dell’intera area. L’istituto scolastico Alighieri di Ripa, insieme al Pilla di Campobasso, sono le due scuole finite sotto la mannaia del dimensionamento. I cittadini ed i sindaci non ci stanno e si dicono pronti a dare battaglia e sottoscrivere il ricorso che sarà presentato al Tar per chiedere la sospensione del provvedimento.

La battaglia dunque sembra essere solo all’inizio.