L’Istituto di ricerca Neuromed di Pozzilli si colloca al settimo posto tra i 44 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico monotematici esistenti in Italia, preceduto solo da ospedali pediatrici e oncologici, molto più grandi e agevolati dalla loro collocazione in grandi città metropolitane. La conferma arriva dal Rapporto Ricerca Corrente 2023 del Ministero della Salute, che situa l’Istituto molisano al primo posto nell’ambito del Sud Italia.

In dettaglio, dal punto di vista della ricerca scientifica, Neuromed si posiziona ben al di sopra della media nazionale pressoché per tutti gli indicatori utilizzati nell’analisi. Un risultato degno di nota è il quarto posto nazionale per l’Impact factor normalizzato, indicatore che valuta la qualità e quantità della ricerca scientifica in rapporto alla media del suo particolare settore.

Dal punto di vista della qualità della clinica e dell’assistenza ai pazienti, anche per il 2023 l’IRCCS Neuromed si classifica al primo posto per la percentuale di pazienti che vi si rivolgono provenienti da altre regioni: oltre l’87%, in larga misura anche da Regioni non confinanti. Si tratta di un dato che sottolinea ancora una volta il livello di eccellenza clinica raggiunto dalla struttura molisana, che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il Paese.