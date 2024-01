La presa di posizione del consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Roberto Gravina, contro la decisione del governatore Roberti di prevedere la figura del direttore generale nella pianta organica della Regione ha scatenato la dura replica dei consiglieri comunali di centrodestra del Comune di Campobasso Pascale, Fasolino, Colagiovanni, Passarelli ed Esposito che contestano all’ex sindaco della città capoluogo l’adozione, quando era in carica, di provvedimenti quantomeno discutibili, a loro giudizio.

“Restiamo meravigliati delle sue dichiarazioni – hanno detto – Ricordiamo le decisioni del Roberto Gravina versione sindaco. Pensiamo al nulla-osta concesso a un Dirigente del Comune di Campobasso, passato proprio alla Regione Molise – hanno ricordato – decisione a causa della quale è rimasto vacante, fino a qualche giorno fa, il posto della Dirigenza all’Avvocatura dell’ente comunale con l’affidamento esterno delle cause più importanti ed onerose. È stato, tra l’altro, l’unico nulla-osta concesso, respingendo le richieste di altri dipendenti comunali che avrebbero voluto fare altre esperienze professionali”. Ma l’elenco degli atti adottati dall’allora primo cittadino è lungo: alla Polizia Municipale, per la Direzione Area Polizia Locale, Gravina preferì un avviso da 81mila euro annui, quindi legato al mandato del sindaco, che oggi non è stato rinnovato – hanno sottolineato i consiglieri di centrodestra – risultando nuovamente vacante la posizione di vertice di un’area, di fondamentale importanza nella vita cittadina, che non riesce a trovare una continuità di direzione e comando, con un malcontento diffuso al suo interno. Tra l’altro, il Comandante, più volte invitato in Consiglio comunale e nelle Commissioni, ha sempre evitato di venire a relazionare a Palazzo San Giorgio sulla sua attività. E ancora :alla municipalizzata Sea ha modificato lo statuto, eliminando il Consiglio d’Amministrazione, sostituito da un Amministratore Unico, accentrando il potere decisionale nelle mani di una persona, in luogo di un organismo in cui si realizza anche un confronto dialettico e di idee.

“Gravina, dunque, oggi da oppositore predica bene, ma noi che stiamo vivendo questa legislatura sappiamo come razzola malissimo”, hanno concluso i cinque consiglieri comunali di Palazzo San Giorgio.