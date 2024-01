Share on Twitter

Una sfida importantissima in ottica salvezza. Domani pomeriggio alle ore 16 il Cln Cus Molise è atteso dal match sul campo del Canosa. I rossoblù cercano punti in prospettiva salvezza in quello che è uno scontro diretto. All’andata la squadra di Sanginario, subì la rimonta dei pugliesi che sbancarono il Palaunimol di misura. Domani sarà tutt’altra partita con i campobassani decisi a portare a casa il miglior risultato possibile. A presentare la sfida è il tecnico rossoblù Marco Sanginario.

Siamo alla vigilia di una sfida importantissima, uno scontro salvezza che può valere tanto in chiave salvezza. Concordi? “Concordo, partita molto importante ma non decisiva anche in virtù dei due punti di vantaggio. Chiaro però che se dovessimo riuscire a fare bottino pieno i 5 punti di vantaggio sarebbero oro”.

Un motivo in più per fare bene è rappresentato dal fatto che dovete vendicare il ko dell’andata quando avete dilapidato un vantaggio importante. “Avendo cambiato tanto nel mercato estivo alcuni meccanismi non erano ancora oleati abbastanza e non riuscimmo a portare a casa una partita giocata molto bene fino a pochi minuti dal termine. Cercheremo sicuramente di fare tesoro degli errori commessi”.

Il cammino è stato fino ad ora difficile anche per via della qualità del torneo di serie A2 élite. La permanenza è alla vostra portata. “ La salvezza diretta è molto difficile ma alla nostra portata”.

Avete pagato dazio anche alla sfortuna che vi ha privato, a turno, di giocatori importanti. Domani ad esempio mancherà Nathan. “Non credo alla fortuna-sfortuna, ognuno è artefice del proprio destino. Le rose vengono allestite con la consapevolezza che infortuni e squalifiche fanno parte del gioco”.

Avete inserito nuovi elementi come Peralta, Martinez e Petrillo. Quanto potranno dare a tuo avviso? “Più che inserito nuovi elementi abbiamo sfoltito la rosa andando a ricercare un’identità che avevamo perduto, con queste premesse gli innesti saranno importanti se si sapranno integrare in un‘identità di pensiero e di gioco”.

Vi aspetta un girone di ritorno duro, la permanenza è da conquistare in casa. Il Palaunimol dovrà essere un fortino. “ Per poter puntare alla salvezza diretta bisognerà sfruttare ogni occasione, in casa e fuori”.