Io speriamo che me la cavo. Se i viaggi dei molisani fossero un film avrebbero questo titolo. A fare l’ironia- amara perché non c’è nulla da ridere- sono la capogruppo del Pd alla Regione Alessandra Salvatore e il capogruppo Pd al Comune, Giose Trivisonno, insieme a Bibiana Chierchia e agli altri colleghi di partito, anche quelli che non potevano essere presenti. Luogo scelto per la conferenza stampa sotto la pioggia, la stazione di Campobasso, ormai ridotta ad un mero deposito di treni, perché da qui, fino al 2025, non partirà nessun vagone e si continuerà ad arrivare ad Isernia con il bus sostitutivo. Poi da lì si proseguirà via ferrovia, sperando che sia la giornata buona e non capiti nessuna sgradevole avventura, tipo convogli che si rompono in mezzo alle campagne, coincidenze che saltano, arrivi a destinazione dopo ore rispetto alla tabella di marcia. Una cosa che, dice la Salvatore, si verifica ormai almeno ogni 10 giorni. Ultimo episodio qualche giorno fa: il treno partito da Isernia diretto a Roma ha accumulato 3 ore di ritardo. Disguidi che capitano così troppo di frequente da non essere più accettabili, né dal personale di Trenitalia né dai molisani, ha denunciato la capogruppo Pd, Alessandra Salvatore, chiamando in causa la Regione: “Bisogna chiedere a Trenitalia che rispetti gli impegni presi con il Molise. Meritiamo di essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani, certo non stiamo chiedendo la business class. Quello che continua ad accadere, troppo frequentemente, non è più ammissibile. Chiediamo che la Giunta regionale intervenga, tramite il presidente Roberti e l’assessore ai Trasporti”.

La stazione di Campobasso è ormai chiusa, non si può accedere ai binari per via dei lavori in corso. Per cui i viaggiatori non possono neppure usare i bagni: un disagio in più, soprattutto la mattina presto. Anche il Pd a Palazzo san Giorgio, nell’ultima seduta di consiglio del 2023 ha presentato una mozione, primo firmatario Antonio Battista, per chiedere che si prendano provvedimenti urgenti e si garantisca un servizio decente. La politica non può solo chiedere tasse, deve pure dare servizi, hanno rilanciato Bibiana Chierchia e Giose Trivisonno. Perché la tratta Campobasso- Isernia serve anche un gran numero di paesi del circondario. “Non ne possiamo più- ha concluso la Salvatore- Non è possibile che il viaggiatore o pendolare molisano si alzi la mattina e, prima di mettersi sul treno, dica: speriamo che oggi vada tutto bene”. Mrt