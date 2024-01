Mentre a Genova le arcate del ponte Morandi finivano nel Polcevera, tra Montecilfone e Guglionesi era tornato l’incubo del terremoto.

Un sisma di intensità inferiore a quello di sedici anni prima, ma che nei due comuni più colpiti aveva provocato, anche con la seconda scossa danni rilevanti. Danni riscontrati anche in diversi comuni dell’area circostante.

Il 14 e il 16 agosto del 2018, alcune decine di famiglie, furono costrette a lasciare la loro case e a trovare sistemazioni diverse. In molti scelsero la cosiddetta autonoma sistemazione, sostenuta da un contributo pubblico.

A distanza di quasi sei anni dal terremoto, la ricostruzione pesante non è ancora conclusa.

Ora, il presidente della Giunta Francesco Roberti è stato nominato con un decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, commissario per la ricostruzione nei territori interessati da quell’evento.

Faremo un incontro quanto prima con il nuovo commissario – ha dichiarato il sindaco di Montecilfone Giorgio Manes, per fare un punto della situazione e segnalare le situazioni più urgenti.

A Guglionesi una dozzina di famiglie non sono ancora rientrate nelle loro case. Nell’immediatezza del terremoto furono eseguite circa duecento ordinanze, tra sgomberi, inagibilità totali e parziali e situazioni di pericolo. Il grosso è stato fatto con le autonome sistemazioni, il bonus sisma da 25mila euro. Poi alcuni hanno scelto il superbonus. Oggi, dicono dal Comune, ci sono ancora 7 richieste per la ricostruzione pesante, ma la maggior parte delle situazioni da sanare è riferita alle seconde case. In pratica, quasi tutti sono rientrati.

Il presidente Roberti, tuttavia, ha già fatto sapere di voler agire in tempi stretti. Cercheremo di dare un’accelerata – ha commentato il Governatore succeduto a Toma nel ruolo di commissario – a tutte le situazioni che ormai si protraggono da cinque anni.