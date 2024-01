Ancora un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana sventato dalla stessa vittima. Il fatto è accaduto in provincia di Isernia. Una donna ha ricevuto una telefonata da parte di uno sconosciuto che le ha comunicato di un incidente stradale di cui sarebbe rimasto vittima il figlio. Nonostante i dati precisi come il numero di targa e il nome del congiunto, l’anziana signora non ci è cascata e, insospettita, ha subito chiamato suo figlio, scoprendo che in realtà stava bene. Sulla vicenda indagano i carabinieri allertati dal figlio della donna.