Le dipendenze da sostanze sono in aumento in Molise: gli utenti dei SerD sono cresciuti di 64 unità nel 2022 e a questi andranno poi aggiunti quelli dell’ultimo anno, quando i dati saranno noti. Al momento ci si basa sul Rapporto tossicodipendenze del Ministero della Salute, che ha analizzato i dati del Sistema informativo nazionale.

In Molise nel 2022, i SerD hanno assistito complessivamente 764 soggetti dipendenti da sostanze. L’identikit che si può tracciare per il Molise, in base al rapporto, è un utente uomo, che ha un lavoro, single e che vive con la famiglia di origine. Questo a giudicare i dati, che mostrano una stragrande maggioranza sul totale di uomini, 651, 113 le donne. Nel numero sono conteggiati i 64 nuovi utenti presi in carico e 51 di questi sono di sesso maschile. La situazione lavorativa non sembra incidere sulla condizione di dipendenza, se è vero che 248 hanno un lavoro e 210 risultano disoccupati. Ma il numero degli studenti con dipendenza non è affatto basso: 51 è la cifra che riguarda adolescenti e universitari. In Molise le dipendenze seguite dai SerD vedono una schiacciante maggioranza di uomini single,470. Le donne con dipendenza e single sono 40, ma non mancano i coniugati, 175. In riferimento alla condizione abitativa, 430 vivono con la famiglia d’origine, 159 con il partner o figli, 42 da soli. I dati danno una mappa su una realtà molto più vasta, prima di tutto perché non tutti quelli che hanno dipendenze da sostanze e da gioco si recano al SerD e vengono quindi presi in carico dai professionisti che lì lavorano. Ma danno anche il polso di una situazione che richiederebbe più personale operante, considerato che i SerD seguono anche le famiglie dell’utente, con gruppi di sostegno e iniziative specifiche. Le dipendenze infatti non hanno solo un impatto su chi ha il problema, ma su tutta la sua rete sociale e familiare, che va comunque sostenuta e aiutata.