Oltre cinquecento studenti marciano in corteo lungo le strade di Venafro. Una fiumana silenziosa, senza slogan o cori: soltanto striscioni e cartelloni su cui chiedono di poter respirare un’aria più pulita. La Piana è l’osservata speciale che venerdì prossimo finirà sul tavolo della prefettura di Isernia per l’atteso incontro monotematico con sindaci del territorio, Arpa e Regione Molise. Con il loro assordante silenzio, i manifestanti, perlopiù giovanissimi, chiedono che la conca dove da anni si registrano gli sforamenti da polveri sottili più alti del Molise non venga dimenticata. Perché da queste parti d’inquinamento si muore e non c’è più tempo da perdere.

L’appuntamento è davanti all’Isiss Giordano, poi la marcia si ferma nel piazzale dove c’è il palazzo del Municipio. C’è chi sventola il tricolore, perché chiede che la questione dell’inquinamento a Venafro finisca sotto i riflettori del Governo.

L’iniziativa degli studenti dell’istituto Giordano, non ha lasciato indifferenti i sindaci dei comuni interessati dagli sforamenti di particolato. Mentre alla testa del corteo sono stati i più giovani i protagonisti della protesta silenziosa, nella pancia della fiumana c’erano i primi cittadini di Venafro, Sesto Campano, Pozzilli e Montaquila con tanto di fascia tricolore. S’incontreranno di nuovo in prefettura a Isernia venerdì mattina, alle ore 10, per il tavolo monotematico sulla questione della Piana di Venafro, ma intanto dimostrano la loro solidarietà nei confronti degli studenti venafrani.