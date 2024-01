Sabato 16 dicembre 2023, al Liceo Scientifico di Campobasso, si è tenuta la Gara a squadre “Kangourou della Matematica 2023”. La gara si è svolta con il patrocinio di Kangourou, un’associazione culturale presente in 70 paesi, che ha come obiettivo la diffusione della cultura matematica tra i giovani.

Erano presenti quindici squadre, di quattro Istituti Comprensivi, formate da ragazzi appassionati di matematica, che si sono messi in gioco per risolvere problemi complessi utilizzando la” loro logica” e il “loro intuito”, risultato un binomio vincente.

L’Istituto Montini di Campobasso ha partecipato con le sue tre squadre: Cartesio, Galileo e Pitagora accompagnate dalle insegnanti, professoresse Agata Cifariello e Paola Ramacciato. La gara è stata difficile tra quesiti corretti che facevano guadagnare punti e quesiti non corretti che ne facevano perdere, ma la voglia di vincere dei ragazzi e il tifo delle docenti ha fatto in modo che l’ansia e l’alternarsi della gioia e della tristezza in base al risultato dei quesiti, non ne influenzassero l’esito. All’ultimo minuto il colpo di scena: la squadra Pitagora dell’Istituto “Montini”, grazie ai suoi campioni che hanno risolto un quesito complesso, ha totalizzato un punteggio pari a 485 che l’ha collocata al primo posto in graduatoria per il secondo anno consecutivo.

Il gioco di squadra, un buon capitano che sappia coordinare il lavoro, che decida la strategia di gara, se rispondere o meno ad una domanda, non è solo la formula vincente, ma è soprattutto un momento di grande condivisione tra i ragazzi per raggiungere la vittoria.

La notizia è stata accolta con grande soddisfazione dalla Dirigente scolastica, dottoressa Agata Antonelli, che si è complimentata con i suoi bravissimi alunni e le sue eccellenti docenti!