Si è tenuto questa mattina l’incontro a distanza, convocato su sollecitazione della Regione Molise, per l’esame congiunto ai sensi dell’art, 24 del D. Lgs. 148/2015 finalizzato al ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, per area di crisi industriale complessa di cui all’art. 44 comma 11 bis del citato decreto, per i

lavoratori della ex Unilever di Pozzilli.

Presenti all’incontro:

• per la Regione Molise l’Assessore alle politiche del lavoro Gianluca Cefaratti, la Vice Presidente del Consiglio regionale Stefania Passarelli, il Dottor Vincenzo Rossi dirigente alle politiche occupazionali e il dottor Luciano

Poleggi in rappresentanza di Anpal Servizi;

• per il Ministero del Made in Italy il dottor Giovanni Campobasso;

• per il Ministero del Lavoro il dottor Alessandro Currado;

• per Unilever Italia Manufacturing S.r.l. l’ing. Paolo Di Giovanni;

• per P2P gli avvocati Paolo Eugenio Peda’ e Antonella Carbone;

• per le sigle sindacali Antonio Martone, Massimiliano Recinella, Carlo Scarati, Nicandro Cascardi, Giuseppe Tarantino, Aldo Zago;

• una rappresentanza dei lavoratori.

Lo scorso 1° gennaio era terminato il precedente accordo per transizione occupazionale ai sensi dell’art. 22-ter del D. Lgs. 148/2015.

All’esito della discussione le Parti, al fine di dare concreta attuazione al programma di reindustrializzazione per consentire la finalizzazione del processo di riconversione del sito produttivo di Pozzilli, hanno concordato un ulteriore periodo di Cassa Integrazione per complessive 62 unità (52 operai, 9 impiegati e 1 dirigente) per 12

mesi con decorrenza 2 gennaio 2024 al quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dichiarato esperita con esito positivo la procedura di esame congiunto.

L’onere complessivo, a copertura dell’utilizzo della CIGS, prevede un importo di spesa pari a € 967.359,97 garantito dalle risorse residue assegnate alla Regione Molise in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 170, della Legge n. 213/2023 con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS.