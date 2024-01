Share on Twitter

“Nonostante diversi operatori sanitari siano stati stabilizzati dall’Asrem, avendo raggiunto i requisiti di legge, permangono le criticità del Sistema sanitario poiché le assunzioni non sono sufficienti a garantire il reale fabbisogno di personale e appare ancora eccessivo l’utilizzo delle esternalizzazioni”. A dichiararlo in una nota è il segretario regionale dell’Ugl Salute Giovanni Colacci. “Pur apprezzando lo sforzo del nuovo direttore generale – aggiunge – purtroppo la situazione nelle strutture sanitarie molisane non sembra affatto migliorata e a pagarne le conseguenze sono sempre lavoratori e cittadini”.

“Vogliamo tutti una sanità migliore – conclude il sindacalista – e per averla bisogna ripartire dagli operatori sanitari che devono avere le dovute garanzie economico-normative, per cui ribadiamo il nostro deciso no alle esternalizzazioni”.