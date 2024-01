Share on Twitter

A Campobasso durante la notte una vettura, per cause da accertare, si è ribaltata finendo la sua corsa su di una fiancata. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto in una strada della periferia nord del capoluogo. Nessuno dei 5 occupanti è rimasto ferito, tutti di fatto autonomamente sono usciti indenni dall’auto. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco sono intervenuti il 118, i Carabinieri e la Polizia Stradale. Dopo i rilievi l’auto è stata rimossa da un carro attrezzi ed è stato possibile ripristinare la circolazione sulla strada dell’incidente.