“Ma è possibile che ad oggi, nonostante più di mille condivisioni, nessuno si sia intenerito davanti a questi occhi? È mai possibile che, per un cagnolino della grandezza di un beagle, di due anni, buono e coccolone come lui, non c’è nessuno che abbia un pezzetto di spazio, nella propria casa?” Un appello accorato quello di Giusy Messina sui social, lei che in qualità di volontaria del canile di Mirabello Sannitico vive quotidianamente le strazianti vicende degli ospiti di questa struttura. La maggior parte dei cani che vengono accolti qui sono trovatelli, una piaga sociale quella dell’abbandono degli animali d’affezione non ancora del tutto debellata, nonostante le normative introdotte e le sanzioni previste per chi continua ad alimentare il fenomeno.

I canili possono solo in parte sopperire all’enorme quantità di anime abbandonate ad un destino spesso infausto, in balia di balordi che li seviziano per strada o comunque soggetti al rischio di essere investiti e uccisi.

Il cucciolo in questione si chiama Nino e si trova in un canile del Molise e da lì non uscirà più senza il nostro aiuto e le nostre condivisioni. È già sverminato, microchippato, castrato, e sarà vaccinato solo dopo il preaffido e la compilazione del modulo conoscitivo, come da prassi.

Per lui che, essendo di piccola taglia, può tranquillamente essere adottato da una famiglia con figli, si cerca una sistemazione in appartamento, con anche la possibilità di un piccolo spazio esterno con funzione ricreativa, ma non necessario, perché ininfluente ai fini della vivibilità della casa, che non verrà compromessa. Infatti può benissimo vivere all’interno delle quattro mura di casa per la maggior parte del tempo, al massimo chiederà di uscire al guinzaglio per una piacevole passeggiata in sua compagnia tre o quattro volte al giorno.

Dal carattere docile e amichevole, può essere un valido compagno per i bimbi che con lui, così come con tutti gli animali ai quali viene salvata la vita, potranno imparare l’educazione e il rispetto per la vita di un essere vivente dotato di sentimenti, esattamente come noi.

Se volete davvero fare un’opera di bene, adottate Nino, aiutate i volontari che operano nei canili e, soprattutto, salvategli la vita, lui saprà ricompensarvi donandovi tutto l’amore che ha.