L’acquisto di un pastorizzatore per il latte materno destinato al reparto di Pediatria dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso. A questo è stato dedicato l’evento benefico che si è tenuto al teatro Savoia del capoluogo e che è stato patrocinato dal Rotary Club.

In scena il gruppo ‘Scantinato 10’. All’appuntamento non sono mancati i vertici Asrem. Il direttore generale, Giovanni Di Santo, ha rimarcato “l’importanza del segno tangibile rivolto alla Pediatria del Cardarelli. Siamo una grande famiglia – ha aggiunto – che si adopera quotidianamente non senza faticare con l’intento di garantire una buona sanità e certezza delle cure”.