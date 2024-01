Anche a Campobasso tutti pazzi per ZeroCalcare. Il celebre e amato fumettista è atteso in città il prossimo 18 gennaio per un incontro all’auditorium del palazzo ex Gil ma non appena gli organizzatori della Casa del Popolo hanno lanciato l’evento sui social, i 280 posti a disposizione sono stati tutti prenotati in poche ore.

“Le richieste che abbiamo ricevuto – spiegano gli organizzatori – sono state tre volte la capienza dell’auditorium e ci dispiace non riuscire a soddisfarle tutte, ma esistono oggettivi limiti fisici alla possibilità di accogliere le persone all’interno di un locale. Al di là dei nostri limiti, anch’essi oggettivi, nel gestire una situazione così complessa – concludono -, non ci sono molte possibilità per organizzare eventi che richiamano così tante persone”.