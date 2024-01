I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno arrestato un 25enne della provincia di Campobasso, già noto per diversi precedenti. L’uomo è stato tratto in arresto per furto aggravato e danneggiamento. Durante un servizio di controllo del territorio, in risposta all’attivazione del sistema d’allarme presso un noto centro commerciale, i militari sono intervenuti sul posto e hanno sorpreso il giovane all’interno della struttura, durante l’orario di chiusura. Il giovane aveva forzato una saracinesca per entrare nel negozio, danneggiando alcuni oggetti ed appropriandosi di prodotti in esposizione per la vendita. Il valore totale della refurtiva, stimato intorno ai 250 euro, non coperto da assicurazione, è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. L’uomo è stato accompagnato in carcere, a disposizione della Procura. Nel corso dell’udienza dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, l’arresto è stato convalidato e è stata confermata la misura della custodia in carcere su richiesta del pm.