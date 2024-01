Un accordo quadro tra il Comune di Isernia e l’Università del Molise per trovare delle nuove strategie di sviluppo delle aree verdi del capoluogo di provincia. E’ quanto prevede in sostanza l’accordo siglato tra i due enti e che è stato oggetto di discussione in consiglio comunale. Passa la convenzione a Palazzo San Francesco con ventitre voti favorevoli e un astenuto: per il sindaco Castrataro si tratta di un accordo importante per aumentare la qualità ambientale cittadina ma anche per individuare le criticità territoriali attraverso studi e monitoraggi che facciano da supporto all’azione comunale. Dai banchi dell’opposizione si levano le critiche del consigliere Domenico Chiacchiari: l’ex assessore, che si dichiara favorevole all’accordo, invita la giunta a concretarsi sui problemi reali ed imminenti che sono sotto gli occhi dei cittadini prima ancora che stipulare accordi che vedranno i risultati a medio-lungo termine.