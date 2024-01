Turno domenicale nel massimo torneo di calcio a 5. Tutte le società di serie A scenderanno in campo dopodomani per la prima del 2024 e ultima del girone d’andata. Sfide play off per Genzano e Pesaro, le due società reduci da un pareggio maturato sabato scorso, cercano riscatto in trasferta. Il Pesaro di Scarpitti sarà ospite del Napoli, mentre il Genzano giocherà in Piemonte contro i terzi della classe dell’L84.

Prima giornata del girone di ritorno in A2 elitè. Al Palaunimol, il Cus Molise cerca conferme contro la Polisportiva Futura. Il successo maturato il 30 dicembre contro il Cesena ha rilanciato alla grande le velleità di salvezza del team di ateneo. Per la prima volta in stagione, la squadra di Sanginario, non occupa l’ultimo posto in classifica generale, una condizione importante anche dal punto di vista mentale. Di Stefano e compagni si sono allenati senza sosta in questi giorni, la partita contro i calabresi della Polisportiva Futura è sicuramente uno spartiacque fondamentale della stagione. Il team di Reggio Calabria occupa il sesto posto appena a ridosso della zona play off, una squadra che realizza poco ma ha la terza miglior difesa del torneo. Prevista una gara in equilibrio, con i cussini chiamati ad un’altra prova maiuscola per recuperare il terreno perso nel girone d’andata. On-fire il pivot De Nisco autore di una tripletta nell’uscita contro il Cesena, un giovane che sta dimostrando appieno il suo valore nella seconda serie nazionale.

Ultima giornata del girone d’andata nel torneo di serie B. Domani pomeriggio Sporting Campobasso in campo, alla palestra Sturzo, contro la capolista Junior Domitia. In scena il più classico testa coda, la squadra di Castel Volturno comanda il girone F con un vantaggio di tre punti sul Terzigno, il Domitia è una vera e propria macchina da gol, sono ben 52 le marcature realizzate nelle dieci gare giocate in campionato. Lo Sporting non può concedersi altri passaggi a vuoto, i soli tre punti in classifica obbligano i campobassani ad avviare una serie consecutiva di risultati utili. I rossoblù hanno giocato le migliori gare proprio contro le big, questo a testimoniare che l’aspetto mentale vale più delle forze tecniche e qualitative in campo. Domani serve la gara perfetta, senza alcun timore al cospetto della capolista del girone, inoltre contro la Junior Domitia sarà la prima uscita per il nuovo direttore generale Maselli, ingaggiato dalla società durante le festività natalizie.