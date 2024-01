Da qualche giorno il film è uscito sulle piattaforme streaming. La commedia natalizia di Jerry Calà che ha nel cast tanti volti noti del cinema, della tv e dello spettacolo italiano, era molto attesa anche in Molise perché alcune scene sono state girate proprio in regione all’inizio dello scorso anno e ci sono anche diversi molisani che recitano piccole parti nella pellicola. In “Chi ha rapito Jerry Calà?” una improbabile banda di novelli criminali decide di rapire il popolare attore con lo scopo di chiedere un riscatto e dare una svolta alle proprie vite. Presto gli improvvisati sequestratori scopriranno che le cose non stanno esattamente come le avevano immaginate. Intervengono gli amici Mara Venier, Massimo Boldi e Umberto Smaila ma la svolta non arriva. Seguiranno una serie di colpi di scena. Ad un certo punto il rapito Calà viene portato in una villa di San Giuliano del Sannio. Le altre scene molisane sono state girate a Campobasso e più precisamente negli studi di Telemolise dove anche alcuni giornalisti della redazione sono diventati attori per un giorno: Enzo Luongo, Giovanni Di Tota e il direttore Manuela Petescia.