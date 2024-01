Victor Peralta, spagnolo classe 2001 è un nuovo giocatore del Cln Cus Molise. Laterale ma all’occorrenza anche centrale, ha iniziato la sua carriera, militando nel Las Rozas Boadilla e nel Guadalajara ma mettendosi in evidenza soprattutto nel Leganes. E’ poi approdato nel Belpaese dove ha indossato la casacca del Montalto (serie B). E’ poi passato al Russi dove ha vinto il campionato di serie B (girone D) prima di approdare a Sant’Agata Futsal in Emilia Romagna. Queste le sue prime parole da giocatore rossoblù. “Ho accettato questa nuova sfida perché credo sia una buona opportunità di crescita per me. Voglio contribuire all’obiettivo salvezza della squadra rossoblù. Ringrazio la società per questa chiamata e spero di riuscire a ripagare la fiducia sul campo”.

La salvezza è sicuramente un traguardo raggiungibile. Concordi? “E’ stata una prima parte di campionato non semplice per il Cln Cus Molise ma sono convinto che il traguardo della salvezza è raggiungibile. Se siamo tutti uniti, lavoriamo sodo per raggiungere l’obiettivo, alla fine dell’anno potremo festeggiare”.

Dal punto di vista personale quanto potrai dare alla squadra? “Ho giocato in Calabria e in Emilia Romagna. Il Molise e Campobasso sono posti nuovi per me e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Mi metterò a completa disposizione dell’allenatore e dei compagni per centrare la permanenza in categoria”.

Hai seguito il campionato fino a questo momento? Che idea ti sei fatto? “E’ un torneo difficile nel quale non ci sono formazioni che possono fare il vuoto e non esistono gare dall’esito scontato. Bisogna lottare su ogni pallone fino al 40’ per portare a casa il successo”.

Conosci già qualche compagno di squadra? “Conosco bene Ramiro Martinez e penso che con lui ci troveremo alla grande in campo. Cercherò di inserirmi in fretta nel gruppo per poter essere utile alla causa. Poi sarà il campo ad emettere il verdetto e a dirci se saremo stati bravi o meno”.