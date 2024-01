Un anno ancora di concessione. Nel decreto Milleproroghe, come era già accaduto a febbraio dellos corso anno, arriva un prolungamento dei tempi per quanto riguarda l’utilizzo del demanio per le spiagge. In sostanza gli stabilimenti balneari. Una direttiva, quella che fa riferimento all’ex commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale Frist Bolkenstein, che da tempo ha scatenato l’ira dei balneatori che in futuro dovranno partecipare ad un’asta per ottenere le concessioni. Un futuro che, stando a quanto è previsto del nuovo Milleproroghe, è rinviato al prossimo anno.

In migliaia, lungo le coste italiane, gli imprenditori che possono tirare il fiato, ma, come in tutte le proroghe, c’è comunque un ma.

A osservare la decisione di procrastinare di nuovo i termini della Bolkenstein è stato il presidente della Repubblica.

Mattarella, nel firmare il decreto, ha comunque sottolineato come la nuova proroga cozzi con le decisioni di Corte di Giustizia, Corte costituzionale, Autorita’ Antitrust e con le norme europee.

Una situazione che ha fatto nuovamente scrivere al capo dello Stato che siano “indispensabili, a breve, altre iniziative di Governo e Parlamento”.

I rilievi sui balneari, finora, non hanno portato a nuove decisioni da parte di Camera e Senato tanto meno del governo.

Ora si aggiunge un nuovo richiamo, sempre sulla stessa falsariga. L’Italia e’ finita già sotto la lente dell’Ue, con una procedura di infrazione avviata per la mancata attuazione della direttiva Bolkestein.

Un tema spinoso che riguarda tantissimi imprenditori e migliaia di lavoratori, che anche dal Molise e dai titolari degli stabilimenti viene guardato con la massima attenzione. Con qualche speranza, invece, da chi pensa di investire e partecipare all’assegnazione del demanio per allargare anche a tratti di spiaggia libera le attività commerciali.