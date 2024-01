Tanta paura a Castelmauro per il crollo di un solaio in un’abitazione del centro storico. Il complesso – una barberia in disuso da anni- è crollata per un cedimento improvviso, forse a causa di una perdita d’acqua. Una brutta disavventura per il signor Giuseppe, 66 anni, residente a Campobasso, che entrando nell’immobile è precipitato al piano sottostante nei locali di una falegnameria. Una caduta di circa tre metri. L’uomo durante le operazioni di soccorso è sempre rimasto cosciente. Una tragedia sfiorata. Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco della Saf, del comando provinciale di Campobasso, che sono intervenuti con tre automezzi e con le attrezzatura necessarie per il salvataggio. Sul posto anche il 118 e la misericordia di Termoli, oltre ai Carabinieri della stazione locale.