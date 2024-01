Share on Twitter

Una staffetta culturale nel comune di Castel San Vincenzo è stata promossa ed organizzata dal coordinamento “No Pizzone II” per ricordare il grande bacino culturale che ruota intorno all’area oggetto del progetto dell’Enel.

L’evento, a partecipazione gratuita, è stato patrocinato da numerose associazioni, dai Comuni abruzzesi di Alfedena e di Barrea, per il Molise dal Comune di Rocchetta al Volturno, ma anche dall’associazione terra Sancti Vincentii.



Ben 8 tappe per la staffetta culturale, e altrettante guide, turistiche e ambientali, che hanno condotto il folto gruppo intervenuto in tour tra le bellezze del posto.

Una passeggiata alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico di Castel San Vincenzo e del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, partendo da piazza Vittorio Emanuele, passando per belvedere, Museo della Fauna, il lago, chiudendo con una degustazione e un brindisi al nuovo anno.

È stata un’occasione, sottolineano gli organizzatori, per porre in evidenza solo parte delle risorse culturali ed ambientali del territorio che il progetto Pizzone II finirebbe inevitabilmente per compromettere