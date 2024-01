Quasi ottomila abitanti, una posizione invidiabile sull’ adriatico e una dimensione turistica che nella ricettività alberghiera e diffusa e nei servizi al turismo ha il suo “core business”. Campomarino è tra i comuni che con i primi giorni del 2024 festeggia – è il caso di dirlo – l’arrivo della connettività ad internet in fibra ottica, collegandosi alla infrastruttura realizzata da Openfiber sul territorio.

La novità, fresca di attivazione, viene annunciata dal provider molisano Interfibra, che sottolinea l’importanza della novità tecnologica nel comune adriatico. Centinaia di attività commerciali, per quello che è il terzo comune piu’ grande della provincia di Campobasso, con indicatori demografici in tendenza positiva e 1.300 ragazzi di età inferiore ai 18 anni che – per studio, social o per giocare – fanno un uso intensivo di internet. Mentre l’età media dei residenti è piu’ bassa rispetto al dato provinciale, a testimonianza di una robusta fascia di popolazione in età relativamente giovane.

La fibra ottica ultraveloce – spiega Interfibra – permette di arrivare fino a 2.5 gigabit di velocità in download e 500 mega in upload. Velocità impressionanti e soprattutto caratterizzate da stabilità. Utili per la visione delle smart tv, per servizi sempre piu’ avanzati, per fornire tramite wifi un valido supporto ai turisti. Per un concetto, sempre piu’ attuale, di “internet veloce, ovunque”.