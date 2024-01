La questione è una di quelle apparentemente senza fine, quelle che si trascinano da anni, tanto che la prima decisione sulla soppressione delle Comunità montane del Molise risale al 2011 quando fu varata una apposita legge regionale.

Da allora di anni ne sono passati 12 e dopo decine di provvedimenti, nomine, proroghe e nuove leggi, la liquidazione delle 7 comunità montane del Molise non è ancora conclusa. Tanto che proprio nelle ultime ore il presidente della Regione Francesco Roberti ha dovuto firmare l’ennesimo decreto di nomina dei commissari liquidatori. In sintesi: le Comunità montane sono soppresse, ma l’iter per chiudere definitivamente la partita ancora no. E allora il governatore, in attesa di una legge di riordino del settore, ha di fatto prorogato le nomine ai commissari che avevano incarichi scaduti lo scorso 31 dicembre. Stavolta la proroga però è di soli 4 mesi, fino a 30 aprile. E queste sono le proroghe: Carlo Perrella alla Comunità montana Fortore Molisano, Giovancarmine Mancini alla Trigno-Medio Biferno, Alessandro Amoroso alla Molise Centrale; infine a Pompilio Sciulli la gestione liquidatoria contemporanea di 4 disciolte comunità montane: Centro Pentria, Alto Molise, Volturno e Sannio. Il compenso stabilito per ognuno di loro è di 1.850 euro lordi al mese. La gestione liquidatoria prorogata di anno in anno si è resa necessaria per definire moltissime questioni come debiti e crediti, cause pendenti, risorse umane e vendite dei patrimoni.

Sempre nelle ultime ore Roberti ha firmato anche un altro decreto che riguarda però i Consorzi di Bonifica. Ha nominato Fabio Talucci commissario straordinario unico del Consorzio di Bonifica Basso Molise. Il provvedimento stabilisce che il commissario “assume la legale rappresentanza del Consorzio per lo svolgimento delle funzioni amministrative indispensabili, ha il compito di adottare ogni provvedimento necessario per l’attuazione della legislazione regionale in materia di adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica e delle direttive impartite dall’Esecutivo regionale”.