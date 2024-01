Il Molise ha salutato il 2024 tra musica e divertimento. Dalla costa passando per il capoluogo fino ad arrivare in provincia di Isernia è stata una festa collettiva. Tanta la voglia di buttarsi alle spalle un anno difficile, contraddistinto da guerre, rincari, episodi di cronaca che hanno visto ancora vittime le donne. Per una notte tutto questo è stato dimenticato. Tutti a festeggiare, sperando che il 2024 sia migliore dell’anno che si è appena concluso. La notte di san Silvestro è trascorsa tranquilla, senza incidenti, fatta eccezione per diverse chiamate al 118 per intossicazioni alcoliche, perché c’è stato chi ha bevuto più di un bicchiere di troppo. Per il resto, tutto tranquillo, come dimostrano le immagini girate al pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso. Cene in famiglia, con i piatti tipici della tradizione. Sulle tavole dei molisani non sono mancate le portate a base di pesce ma quelle con zampone e le beneaugurali lenticchie. Anche i meno fortunati, i cosiddetti invisibili, hanno trovato accoglienza alla mensa dei poveri della Casa degli Angeli di Campobasso, dove i volontari si sono prodigati per offrire loro una cena dignitosa che li facesse sentire meno soli in una notte tutta da festeggiare. Ristoranti presi letteralmente d’assalto. Ovunque il tutto esaurito.

A Campobasso in piazza Municipio, c’è chi ha preferito salutare il nuovo anno con un brindisi all’aperto, prima di tuffarsi nella musica delle discoteche fino all’alba. In alcuni casi è stato garantito il servizio navetta. I fuochi d’artificio hanno illuminato a lungo il cielo della città.

Anche a Termoli tanta la gente in piazza a ballare, a divertirsi con le note della musica diffusa dal palco allestito all’inizio di Corso nazionale.

Infine a Isernia tutti insieme per salutare il nuovo anno con l’iniziativa Brindisernia organizzata dall’associazione Preistoris e Emilio Izzo che hanno anche provveduto a tenere pulita la piazza.

Riti collettivi caratterizzati dai fuochi d’artificio e dai botti, in barba alle ordinanze emesse dai sindaci che ne vietavano l’accensione. Tutto è filato liscio, per fortuna. Il nuovo anno è arrivato tra speranze e buoni auspici.