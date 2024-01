“Sotto il mantello della luna” è il secondo album ufficiale di Luigi Farinaccio, che inaugura un nuovo percorso artistico, dopo aver anticipato l’uscita di 3 singoli: “Cuore curvo”, “Un lampo di follia” e “Oggi il tuo respiro”, pubblicati rispettivamente tra il 2022 e il 2023.

“Sotto il mantello della luna” è un progetto discografico frutto di una lunga evoluzione, legata al cammino personale dell’autore, costretto a fare i conti con le proprie inquietudini, gioie e dolori, cambiando più volte parole e arrangiamenti, per agganciarsi ad emozioni in divenire, il tutto … sotto il mantello della luna!

I testi di Luigi Farinaccio, hanno trovato gradualmente la giusta dimensione, ponendo la lente d’ingrandimento sulla scrittura, soprattutto durante il periodo storico alienante di restrizioni. L’urgenza e la necessità di sfogare le frustrazioni di una vita vissuta nel vuoto, nella solitudine interiore, sempre più “social”, ma sempre più isolati.

L’album contiene 10 tracce, quasi come fossero 10 capitoli di un romanzo da esplorare, unito da un sottile filo conduttore: la voglia di rivalsa, la riscossa, un nuovo inizio. C’è sempre un’altra possibilità per rialzarsi, continuare a seguire i propri sogni e non accontentarsi di vivere nella confort-zone. Missione per esplorare l’inesauribile ricchezza del proprio “io”.

La luna, nel mondo dell’astronomia, riveste la stessa importanza del sole, si copre nelle ore più buie di un alone che la rende particolarmente misteriosa, così i 10 brani scorrono legati agli impulsi dell’inconscio. Le parole tratteggiano il sogno, la solitudine, l’amore, la passione, l’abbandono, la rinascita, l’ironia e la libertà, facendo affiorare la sua luce anche su tematiche di carattere sociale come la violenza di genere, la povertà, la crisi d’identità di uno Stato spesso assente.

Luigi Farinaccio affonda le proprie radici nella musica pop rock cantautorale. Nell’album si susseguono atmosfere diverse, che spaziano da ballate acustiche a sonorità elettriche, da chitarre pedal steel con sfumature country ad assoli metal.

“Sotto il mantello della luna” è in pre-save su Spotify e Deezer: https://music.imusician.pro/a/E12k4DNG

Tracklist:

1) SOTTO IL MANTELLO DELLA LUNA

2) ARRIVERO’

3) CUORE CURVO

4) OGGI IL TUO RESPIRO

5) LEGGERA

6) UN LAMPO DI FOLLIA

7) VITA IN UN CARTONE

8) UN GIORNO D’OTTOBRE

9) MUSIC MAN BLUE

10) L’INDOVINO