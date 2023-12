Anniversario importante per i vent’anni del Coro Solenne San Pietro di San Martino in Pensilis. La chiesa di San Pietro Apostolo ospiterà il coro Polifonico della Basilica Cattedrale di Larino. Un omaggio alla potenza della musica e per far vivere ai presenti, un’esperienza di armonia e bellezza che va oltre le parole. Ci saranno le musiche di Vivaldi, Mozart, Gluck, Marcello, Bach, Frisina e tanti altri.

L’appuntamento è per il 4 gennaio 2024 alle ore 19:00 presso la chiesa di San Pietro Apostolo a San Martino in Pensilis.