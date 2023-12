Nella tarda mattinata di oggi un’auto è finita fuori strada e si è capovolta lungo il tratto tra Larino e Ururi, all’altezza della centrale elettrica. A bordo c’era una coppia di giovani. Miracolati. Sono stati aiutati a uscire dalla parte posteriore dell’abitacolo della Fiat 16 da alcuni passanti, uno di questi ultimi ha accompagnato il conducente e la ragazza in ospedale.

Per fortuna non avrebbero riportato gravi conseguenze. Sul posto i carabinieri di San Martino in Pensilis per tutti i rilievi del caso.