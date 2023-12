Penultima giornata d’andata nel massimo torneo di futsal. Questa sera sfida casalinga per il Genzano che riceve il Sala Consilina, per Caruso e compagni l’occasione ghiotta di restare nei piani altissimi della classifica e chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sempre questa sera il Pesaro di Scarpitti cerca il bottino pieno contro l’Active Network, i biancorossi devono macinare punti e accorciare le distanze in ottica play off.

Nel torneo di A2 elitè, sfida importantissima per il Cus Molise. Domani pomeriggio al Palaunimol il match contro il Futsal Cesena. La squadra di Sanginario deve abbandonare l’ultimo posto o quanto meno risalire la classifica. Le partite casalinghe vanno sfruttate al massimo, domani contro il Cesena per la chiusura del girone d’andata, a seguire sabato prossimo 6 gennaio contro la Polisportiva Futura. Due gare che vanno capitalizzate al massimo, per recuperare il terreno perso. La squadra ha lavorato nel migliore dei modi durante la sosta, ora sarà il campo a parlare. La società è intervenuta sul mercato: il pivot argentino classe 90 Ramiro Martinez è un nuovo giocatore alle dipendenze di Sanginario. Martinez, continua la sua avventura in Italia, dove ha già giocato e vinto in diverse categorie. Un giocatore di esperienza chiamato a garantire l’apporto di gol necessario per l’obiettivo salvezza. Un nuovo innesto che arriva nel momento più importante della stagione, un segnale da parte della società che crede fortemente nel mantenimento della categoria. Intanto il centrale Lucas Bocca ha lasciato la squadra, il giocatore è approdato al Canosa.

Turno di sosta nel campionato di serie B. Lo Sporting Campobasso tornerà in campo sabato 6 gennaio nella gara interna contro la capolista Junior Domitia. Solo tre pareggi raccolti in 10 gare sono un bottino troppo esiguo per i campobassani. La classifica piange e per ottenere la salvezza serve una svolta netta e decisa nel 2024. Intanto la società rafforza le basi, Ivano Maselli è il nuovo direttore generale del club. Un ruolo importante per l’avvocato ex dg del Campobasso calcio, con l’obiettivo di offrire sin da subito il suo apporto alla causa sportiva e collaborare con le figure dirigenziali per la crescita del club.