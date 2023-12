L’anno che sta arrivando sarà un anno ricco di elezioni tra Europee, Regionali e Comunali. Il Molise non è interessato solo dalle Regionali che qui da noi si sono tenute proprio quest’anno. In Italia nel 2024 voteranno Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Proprio l’Abruzzo sarà il primo ad andare alle urne il 10 marzo. Data già decisa anche per elezioni Europee che si terranno il 9 giugno mentre non c’è una decisione ufficiale per le Amministrative che comunque potrebbero essere accorpate proprio alle Europee in un unico election day. Proprio la partita per i sindaci in regione è quella più attesa perchè andranno al voto quasi la metà dei comuni molisani, per l’esatezza 56 su 136, pari a oltre il 41 per cento. Riflettori accesi sui grandi centri, vanno alle urne infatti sia il capoluogo Campobasso che Termoli ma nella lista ci sono poi, oltre a tanti piccoli paesi, anche centri demograficamente più rilevanti come Campomarino, Santa Croce di Magliano, San Martino in Pensilis, Riccia, Trivento, Petacciato, Ripalimosani, Frosolone e Pozzilli. I 56 comuni al voto nel 2024 vanno tutti alle urne per la scadenza del mandato di 5 anni con due sole eccezioni. Sono Petacciato e Pozzilli, comuni che avevano rinnovato le amministrazioni locali rispettivamente nel 2022 e nel 2020 ma che tornano nei seggi perchè i loro sindaci, Roberto Di Pardo e Stefania Passarelli sono stati intanto eletti consiglieri regionali. E’ accaduto lo stesso anche a Campobasso e Termoli, con Roberto Gravina e Francesco Roberti, ma in questi due casi il loro mandato era alla fine e dunque non si vota in anticipo, le città torneranno alle urne alla scadenza naturale del mandato.