È ancora scontro sul progetto Pizzone 2. Il coordinamento per il “no” al piano di ampliamento della centrale idroelettrica chiede al sindaco di Castel San Vincenzo Marisa Margiotta di pronunciarsi in merito, in quanto sarebbe l’unica a non aver ancora espresso un parere sulla proposta avanzata da Enel.

Nelle scorse settimane, ricordano attraverso una nota dal coordinamento, sono giunte da più parti mozioni avverse, “in ultimo quella del consiglio comunale di Isernia, che ha sottolineato l’incompatibilità del progetto con la vocazione turistica dei nostri territori”. La replica della sindaca Margiotta non si è fatta attendere: mi esprimerò sul secondo progetto della società idroelettrica soltanto dopo che avrò avuto modo di leggerlo, afferma la fascia tricolore di Castel San Vincenzo.