Il comitato No Lotto Zero passa all’attacco. La notizia della chiusura per due anni di via Corpo di Liberazione chiesta dalla Vianini Lavori è soltanto la scintilla che dà fuoco alle polveri della protesta: dal prossimo 18 gennaio e fino al 25 novembre del 2025 l’arteria, è quanto chiede la ditta, dovrà essere interdetta al traffico veicolare.

Il via ai cantieri per la realizzazione dell’opera stradale spinge gli attivisti che lottano contro li progetto a chiedere un incontro urgente in Prefettura, per illustrare tutte le gravi irregolarità che riguarderebbero il protocollo di legalità per gli appalti ma non solo.

La partenza dei cantieri è il primo passo verso il completamento dell’asse viario da Isernia a Caste di Sangro che adesso il comitato per il no cerca di ostacolare con l’intervento del Palazzo di Governo: ragioni che verranno illustrate in Prefettura ed anche in una conferenza stampa che sarà convocata nei prossimi.