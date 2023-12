E’ stata eseguita oggi pomeriggio all’ospedale Cardarelli di Campobasso l’autopsia sul corpo di Alessandro Mignogna, il bambino di 9 anni morto nella notte tra domenica e lunedì scorsi nell’incendio della sua abitazione in contrada Colle Calcare. L’esame autoptico è stato effettuato dal medico legale Massimiliano Guerriero, incaricato dalla Procura. Subito dopo il magistrato titolare delle indagini sulla tragedia ha concesso il nulla osta per i funerali che si terranno sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di San Giovanni Battista a Campobasso. In concomitanza con le esequie la sindaca della città Paola Felice ha proclamato il lutto cittadino. “Siamo certi di aver interpretato in pieno il sentimento di vicinanza che tutta la nostra comunità vuole far sentire alla famiglia, così duramente colpita da questo evento – ha affermato il primo cittadino –. Siamo tutti scossi da quanto accaduto, la proclamazione del lutto cittadino ci è sembrato il modo più consono per stringerci idealmente tutti insieme attorno alle persone coinvolte”. L’ordinanza dispone il lutto cittadino in concomitanza con le esequie e invita “le scuole, i cittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive, le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino con un minuto di raccoglimento e rispetto durante la celebrazione dei funerali”.