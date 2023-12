“I sogni – per citare i famosissimi versi della Disney – son desideri” e qualche volta si avverano, con la complicità della magia che ogni anno il Natale porta con sé.

È successo a una studentessa del liceo ‘Romita’ di Campobasso: giovane, spigliata e creativa, Melissa Paoletti – della 3ª F – ha partecipato al concorso nazionale “Christmas Card competition”, indetto dall’ambasciata britannica. Quasi per gioco, supportata dalla docente Loredana Fiorentino, ha disegnato una cartolina a tema natalizio, che l’ha portata a Roma, nella suggestiva Villa Wolkonsky. La cartolina creata da Melissa ha infatti ha conquistato l’ambasciatore Edward Llewellyn che ha convocata la giovane allieva nella capitale per consegnarle personalmente una menzione d’onore. E dopo la cerimonia di premiazione, la tradizionale colazione inglese a base di té e tortine ripiene.

Un’esperienza indimenticabile per la studentessa campobassana, accompagnata da due amiche di scuola – premiate anche loro con un attestato di partecipazione – e dalla professoressa Fiorentino. E una soddisfazione anche per tutto il Molise, che ancora una volta si è fatto valere grazie ai suoi giovani talenti.