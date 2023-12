E’ stato un weekend intenso quello vissuto dal Cus Molise a Caserta, dedicato al confronto dibattito nell’evento finale (dal 14 al 16 dicembre) organizzato dalla FederCusi per celebrare la conclusione delle iniziative che hanno visto protagonisti diversi Cus d’Italia nel campo dello sport inclusivo con i progetti finanziati da Sport e Salute. L’ente di viale Manzoni ha partecipato con riscontri positivi sia al progetto SEI che al progetto IUG. A rappresentare il Cus Molise, in terra campana sono stati Andrea Latessa e Claudia Canella. “Abbiamo avuto modo di confrontarci con gli altri Cus sul progetti svolti nel corso degli ultimi mesi – spiegano Latessa e Canella – quello dello sport inclusivo è un aspetto che il nostro centro universitario sportivo, così come tanti, ha portato avanti con grande determinazione e con la competenza degli istruttori qualificati che si sono messi a disposizione per favorire l’inclusione attraverso la pratica sportiva”. Per il Cus Molise, da sempre attento a determinate dinamiche si è chiuso un percorso importante e prosegue la proficua collaborazione con la FederCusi del presidente Dima.” C’è unità d’intenti sotto ogni aspetto, sia con la FederCusi che con gli altri Cus d’Italia – rimarcano Latessa e Canella di ritorno da Caserta – in queste riunioni, un po’ come è stato per l’evento finale smart sport organizzato a Campobasso, c’è la possibilità di crescere e confrontarsi mettendo in campo le proprie conoscenze ed esperienze maturate sul campo. Insieme si riesce sempre a dar vita a qualcosa di bello e importante, anche per chi è meno fortunato di noi”. Ovviamente chiuso il 2023, l’obiettivo è quello di proseguire su questa strada anche il prossimo anno con la consapevolezza di poter fare ancora grandi cose in sinergia con la FederCusi.