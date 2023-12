Cinque anni e sei mesi di reclusione e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per il cardinale Angelo Becciu, 6 anni di reclusione, il pagamento di una multa di 6 mila euro e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per Gianluigi Torzi, il broker molisano finito nell’inchiesta sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato della Città del Vaticano e la compravendita di un palazzo in Sloane Avenue a Londra. Le condanne sono state emesse dal tribunale del Vaticano, al termine di un processo che vede coinvolti dieci imputati per reati di natura finanziaria. Un processo articolato in ben 86 udienze, al termine delle quali è arrivata la decisione, annunciata dal presidente del tribunale Vaticano, Giuseppe Pignatone. Tutti gli imputati sono stati condannati in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per una somma complessiva di oltre 200 milioni di euro. Dal peculato alla truffa, dall’abuso d’ufficio al tentativo di condizionare un testimone i reati contestati agli imputati tra i quali Gianluigi Torzi che fu intermediario nell’operazione di compravendita del palazzo, da parte della Segreteria di Stato del Vaticano. Operazioni condotte in maniera poco trasparente, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei soldi di cui aveva avuto piena disponibilità dalla Santa Sede.

“C’è profonda amarezza – è stato il primo commento di Becciu – Faremo ricorso”.