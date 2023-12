“Dieci anni fa cambiava la storia della Lega su tutto il territorio Nazionale grazie all’avvento di Matteo Salvini”. Lo afferma in una nota il commissario regionale del partito Michele Marone che ha voluto ricordare “il cambiamento di rotta” nel giorno del decennale che ha portato alla guida del partito l’attuale Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti nonché Vicepremier. “Per il nostro movimento è stato un cambiamento epocale – riferisce Michele Marone -. Oggi, grazie a Matteo Salvini, la Lega è forza di Governo e colonna portante dello stesso ed è un partito presente in tutte le Regioni d’Italia da Nord a Sud. Con Matteo Salvini abbiamo raggiunto risultati importanti a livello nazionale e non solo. Anche per il Molise, si sta rivelando fondamentale l’attenzione che giornalmente viene riservata dal Ministro Salvini alla nostra Regione. La Lega da dieci anni a questa parte è riuscita a rinnovarsi e a parlare a tutti gli italiani grazie ad una politica attenta che va incontro alle esigenze dei cittadini. Abbiamo raggiunto risultati importanti e tanti altri sono già in cantiere. Grazie Salvini, guida sicura, determinata e capace.

In questa occasione, rinnovo a nome della Lega Molise tutta la nostra fiducia al Segretario Nazionale Matteo Salvini”.